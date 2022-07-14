На северо-востоке Москвы рабочие нашли три человеческих скелета

Предположительно, останки пролежали в земле не меньше 20 лет. Личности погибших устанавливаются.

На северо-востоке Москвы рабочие нашли три человеческих скелета. Об этом пишет Telegram-канал SHOT в четверг, 14 июля.

Бригада рабочих прокладывала теплотрассу на улице Докукина в районе Ростокино. Во время рытья котлована для труб они нашли несколько костей и черепа.

На место вызвали сотрудников полиции и установили, что за старой кирпичной кладкой на глубине полтора метра захоронены останки не менее трех человек.

Предположительно, останки пролежали в земле не меньше 20 лет. Личности погибших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Карелии во время ремонта моста нашли останки двух человек. Они пролежали там с 1970-х годов, когда в последний раз ремонтировали дорогу.