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На северо-востоке Москвы рабочие нашли три человеческих скелета
Предположительно, останки пролежали в земле не меньше 20 лет. Личности погибших устанавливаются.

На северо-востоке Москвы рабочие нашли три человеческих скелета. Об этом пишет Telegram-канал SHOT в четверг, 14 июля.

Бригада рабочих прокладывала теплотрассу на улице Докукина в районе Ростокино. Во время рытья котлована для труб они нашли несколько костей и черепа.

На место вызвали сотрудников полиции и установили, что за старой кирпичной кладкой на глубине полтора метра захоронены останки не менее трех человек.

Предположительно, останки пролежали в земле не меньше 20 лет. Личности погибших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Карелии во время ремонта моста нашли останки двух человек. Они пролежали там с 1970-х годов, когда в последний раз ремонтировали дорогу.