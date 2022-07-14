МТС включила микрорайон Олимпийский городок в Рязани в сеть высокоскоростного домашнего интернета

Каналы со скоростями до 500 Мбит/с стали доступны жителям новых заселенных корпусов микрорайона «Олимпийский городок», где проживает более 3 000 семей.

Около 190 тысяч рязанских семей уже пользуются домашним интернетом от МТС, Более 40 тысячам доступна сеть на скорости 500 Мбит/с.

Сеть фиксированной связи МТС позволяет сохранять стабильно высокую скорость интернета на всех домашних устройствах одновременно, будь то смартфон, планшет, компьютер, Smart-TV или системы «умного дома».

«Сегодня наряду с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой любого жилого комплекса важно качество связи. Мы стараемся еще на этапе строительства заводить в многоквартирные дома скоростной проводной интернет, чтобы жильцы могли пользоваться всеми возможными цифровыми сервисами, в том числе умными устройствами. Не менее важна и ценовая доступность связи. Объединив в один „пакет“ домашний интернет, мобильную связь и интерактивное телевидение, включающее более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION, можно сэкономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно. К тому же, это еще и удобно — управлять всеми услугами можно с помощью единого лицевого счета», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Интерактивное телевидение, в свою очередь, делает доступными телеканалы с архивом передач за неделю, голосовой поиск по всем приложениям и телеканалам, сервис отложенного просмотра и повтор эфира. Сервис также позволяет ограничивать доступ к нежелательным для детей каналам с помощью «Родительского контроля».