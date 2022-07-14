Малков отметил рост производства в Шиловском районе, которое за прошлый год увеличилось на 45 процентов

Малков отметил, что регион продолжит вкладываться в социальную инфраструктуру района, чтобы подкрепить интерес молодежи.

Во время поездки в Шиловский район врио губернатора Павел Малков осмотрел школы и предприятия. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Малков проверил капремонт в школе № 2 в Шилове, а также заслушал доклад о ремонте школы в поселке Лесной. Он отметил, что школьники после каникул продолжат обучение в учреждениях. По его словам, проекты ремонта продуманы, но нужно решить вопрос благоустройства прилегающей территории. Малков рассказал, что по соседству со школой в Шилове откроется ФОК, где появится футбольное поле, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки. Врио губернатора отметил, что посещать его смогут школьники и местные жители.

«Уверен, что такой комплексный подход необходимо тиражировать», — отметил Малков.

Также врио губернатора посетил предприятия района. На заводе «АСТОН Крахмало-Продукты», производящем крахмал, глюкозно-фруктозные сиропы и патоку, руководители пожаловались на дефицит кадров.

«Помочь может реализация специальных программ на базе наших профильных учреждений среднего профессионального образования», — заявил Малков.

Он отметил, что регион продолжит вкладываться в социальную инфраструктуру района, чтобы подкрепить интерес молодежи. Также врио губернатора посетил головную перекачивающую станцию «Шилово-3″, которое транспортирует нефтепродукты и снабжает топливом Московский авиационный узел.

«Все современно, по последнему слову техники. И что важно, предприятие с момента проектирования и до запуска в эксплуатацию создавалось на отечественных технологиях», — отметил Малков.

Врио главы региона обсудил с руководством АО «Транснефть — Верхняя Волга» вопросы работы предприятия и задачи по реконструкции сетей, а также побывал в промышленном парке «Карандаш», который начал работать в прошлом году. Малков рассказал, что на предприятии ежемесячно выпускаются 7 миллионов единиц бумажно-беловой продукции — это альбомы, тетради, дневники, ежедневники, блокноты.

«Радует, что проблем с рынком сбыта у предприятия нет. Начало учебного года не за горами: производственные линии запущены в круглосуточном режиме», — отметил врио губернатора.

Он рассказал, что на территории промпарка в этом году появятся два новых резидента.