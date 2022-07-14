Эксперт спрогнозировал три возможных шага Путина после завершения спецоперации

Американский профессор Дэвид Лингельбах отметил также прочное положение российского лидера, рост его рейтинга и усиление рубля.

Эксперт спрогнозировал три возможных шага Путина после завершения спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание The Hill.

Профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах предположил, что после завершения военной спецоперации на Украине президент России Владимир Путин может «начать военную кампанию» или попытаться создать альтернативу ООН. Третьим вариантом Лингельбах назвал укрепление власти внутри страны.

Эксперт также отметил прочное положение Путина, рост его рейтинга и усиление рубля.

«Нет никого, кто в глазах российской общественности может сделать Россию сильнее», — заключил профессор.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».