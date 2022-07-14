Экс-замглавы МЧС России Гуровичу вменяют ущерб в 323 миллиона рублей

Следователи совместно с ФСБ России провели обыски по местам жительства Гуровича. Его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Экс-замглавы МЧС России Гуровичу вменяют ущерб в 323 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главном управлении С. К. России .

В 2020 году бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович организовал выделение из федерального бюджета 969 млн рублей на строительство в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом.

Здание построили без учета климатических особенностей. Оно не использовалось по назначению и его снесли. Зная об этих обстоятельствах, Гурович не принял никаких мер, тем самым нанеся бюджету Мурманской области ущерб на сумму более 323 млн рублей.

Следователи совместно с ФСБ России провели обыски по местам жительства Гуровича. Его задержали.

Уголовное дело возбудили по пункту в части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия»).