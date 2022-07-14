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Девять улиц Рязани остались без холодной воды
Ранее рязанцев предупредили о снижении подачи холодной воды на 41 улице.

Девять улиц Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 14 июля, с 10:00 до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

  • улица Новоселов, дом № 3;
  • улица Карла Маркса, дома №№ 2/7, 3 корпус 2, 4 корпус 1 (школа № 46), дом 4;
  • улица Магистральная, дома №№ 8 корпус 1, 8.

С 11.00 до 18.00 холодной воды не будет на следующих улицах:

  • улица Керамического завода, дома с 1 по 37 (нечетная сторона), с 2 по 38 (четная сторона), 8-а (школа № 22), 25-а (детский сад № 29), 20 (городская детская поликлиника № 1), 25 (ОКБ имени Семашко);
  • улица Октябрьский городок, дома №№ 123, 19, 21, 33, 34, 35 корпус 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 39-а (ЦДТ «Стрекоза»).

Подвоз технической воды будет осуществляться с 11.00 по адресу улица Керамический завод, дом № 13.

Также с 12.00 до 17.00 холодную воду отключили по следующим адресам:

  • улица Свободы, дом № 95;
  • улица Введенская, дом № 124;
  • улица Яхонтова, дом № 19;
  • улица Полевая, дом № 32 (поликлиника УВД).

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

Ранее рязанцев предупредили о снижении подачи холодной воды на 41 улице.