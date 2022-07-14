Аркадий Фомин рассказал об итогах поездки с врио губернатора в Шиловский район

Фомин рассказал, что на встрече с местными депутатами и представителями общественности, Павел Малков ответил на острые вопросы.

В среду, 13 июля, Аркадий Фомин совместно с врио губернатора посетил Шиловский район с рабочей поездкой. Об этом председатель Рязанской областной думы написал на своей странице в соцсетях.

Фомин рассказал, что на встрече с местными депутатами и представителями общественности, Павел Малков ответил на острые вопросы. Одними из главных были про ремонт дорог, нехватки молодых квалифицированных кадров и неудовлетворительного состояния водопроводных сетей.

«Люди интересовались, когда будет приведена в порядок дорога Полтавка-Аделино-Мелехово, которая ведет к населенным пунктам, где живут более 600 человек. По ней пролегает школьный маршрут. Дорога будет отремонтирована картами, сообщил Павел Викторович, и отметил, что школьные маршруты в регионе обновят уже в этом сезоне. Еще один серьезный вопрос — нехватка молодых квалифицированных кадров как на предприятиях, так и в бюджетной сфере, в частности, в медицине. По словам руководителя области, привлечение кадров — это совместная системная работа муниципалитетов, работодателей и учебных заведений. Необходимы конкретные предложения для молодежи, начиная с заработной платы и заканчивая предоставлением жилья. Депутаты также обратили внимание на неудовлетворительное состояние водопроводных сетей в районе. Оплата за услугу по водоснабжению не покрывает расходов на ликвидацию аварийных ситуаций. Глава региона ответил, что вопрос будет решаться комплексно, в том числе, путем предоставления субсидий муниципалитетам на замену сетей», — написал Аркадий Фомин.

Кроме того, совместно с врио губернатора они посетили промышленный парк «Карандаш» в Лесном, который был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Тогда же на его базе было запущено производство ООО «Графика», и в промпарке появилось 158 новых рабочих мест. Они выпускают необходимую для школьников продукцию — тетради, дневники, альбомы.

Предприятие продемонстрировало работу своих линий Павлу Малкову. Глава региона высоко оценил потенциал лесновского производства в части импортозамещения и отметил, что продукция очень востребована — линии работают круглосуточно на полную мощность. Промпарк на территории ТОСЭР «Лесной» будет расширяться и уже в этом году придут два новых резидента, которые намерены вложить более 100 миллионов рублей.

Спикер облдумы поблагодарил врио губернатора за внимание к Шиловскому району и совместную конструктивную работу.

«Здесь, на месте, нам удалось обсудить целый ряд значимых вопросов, которые действительно волнуют людей. Мы должны, в первую очередь, отвечать на запросы наших граждан, а это невозможно без прямого открытого диалога. Для нас очень важно, что у главы региона есть понимание проблем и, самое главное, есть комплексное видение их решения», — подчеркнул председатель областной думы.