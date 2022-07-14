А что в кино? «Открытое море: Монстр глубины», «Одержимая» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Австралийский фильм ужасов «Открытое море: Монстр глубины» рассказывает о том, какие тайны может заключать в себе подводная бездна.

Российский триллер «Одержимая» режиссера Игоря Волошина с Лукерьей Ильяшенко в главной роли показывает историю судмедэксперта Лизы, которая вынуждена заниматься расследованием убийств.

Российский фантастический боевик «Вечный холод» имеет под собой, казалось бы, банальную любовную подоплеку, однако сюжет поворачивает в совершенно неожиданную сторону.

Американская драма «Самый лучший друг», рассказывает историю пса, сумевшего сбежать с подпольных собачьих боев и обрести новую семью.

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