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В Скопинском районе в ДТП с «Нивой» и «Калиной» пострадали три человека
Авария случилась на 1-м километре автодороги «Скопин — Лопатино».

В Скопинском районе столкнулись две «Лады». Подробности происшествия привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 13 июля, примерно в 8.27 на 1-м километре автодороги «Скопин — Лопатино». Там столкнулись Lada Niva под управлением 75-летней жительницы Скопина и Lada Kalina, которой управлял 47-летний житель Скопинского района. От удара один из автомобилей отбросило в кусты.

Пострадали водители обоих автомобилей, а также 41-летняя пассажирка «Калины». Они получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.