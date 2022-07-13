В Сараях велосипедист попал под колеса «Приоры»

По предварительной информации, в аварии виновен велосипедист.

Вечером во вторник, 12 июля, в Сараях столкнулись Lada Priora и велосипедист. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария произошла на улице Ленина.

За рулем автомобиля был 38-летний житель села Кривское. Отмечается, что мужчину лишили «прав», но он сел за руль.

В ДТП пострадал велосипедист 1990 года рождения. Его госпитализировали в сараевскую больницу.

По предварительной информации, в аварии виновен велосипедист, который не убедился в безопасности движения, выезжая с прилегающей территории.

Проводится проверка.