В Сараевском районе обнаружили очаг бешенства

Бешенство обнаружили в поселке Ясли.

В Сараевском районе обнаружили очаг бешенства. Об этом в среду, 13 июля, сообщило управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Бешенство обнаружили в поселке Ясли.

«В настоящее время в связи с необходимостью ликвидации особо опасного заболевания и недопущения его распространения проводятся мероприятия в соответствии с „Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства“, утв. приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 № 705», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим в поселке ввели карантин и начали действовать ограничения.