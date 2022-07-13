В Сараевском районе обнаружили очаг бешенства. Об этом в среду, 13 июля,
Бешенство обнаружили в поселке Ясли.
«В настоящее время в связи с необходимостью ликвидации особо опасного заболевания и недопущения его распространения проводятся мероприятия в соответствии с „Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства“, утв. приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
В связи с этим в поселке ввели карантин и начали действовать ограничения.