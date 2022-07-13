В Рязанской области женщину осудят за попытку убить сожителя

22 апреля 2022 года между ней и сожителем, находящимися в пьяном состоянии, произошел конфликт. Она напала на мужчину с ножом, чтобы убить.

В Рязанской области завершили расследование в отношении жительницы Старожилова, которую обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

22 апреля 2022 года между ней и сожителем, находящимися в пьяном состоянии, произошел конфликт. Она напала на мужчину с ножом, чтобы убить. Соседям удалось отобрать у женщины нож. Потерпевшему оказали медпомощь.

Уголовное дело направили в суд.