В Рязани засняли маршрутчика, проехавшего по газону

Пост об этом появился в соцсетях.

В Рязани засняли водителя маршрутки, которые проехался по газону. Кадры в среду, 13 июля, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По словам автора видео, таким образом водитель пытался объехать пробку, которая образовалась на Московском шоссе между автовокзалом и ТЦ «Премьер».

Уточняется, что инцидент случился в среду, 13 июля, примерно в 9.31.

«Выложите героя — маршрутчика, который возит пассажиров по газонам и через бордюр. Еще и что-то там орет в окно», — говорится в подписи к публикации.