В Рязани задержали мужчину со шприцами

Рязанцы заметили в подъезде дома на улице Тимакова подозрительного мужчину и сообщили о нем полиции.

В Рязани задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанцы заметили в подъезде дома на улице Тимакова подозрительного мужчину и сообщили о нем полиции. Местные жители рассказали, что он был в неадекватном состоянии.

На место направили наряд полиции. В подъезде правоохранители нашли 36-летнего мужчину, который не мог ответить на вопросы, говорил сбивчиво и сильно нервничал.

У рязанца заметили признаки наркотического опьянения. Сотрудники вызвали на адрес оперативников, которые специализируются на незаконном обороте наркотиков.

При мужчине нашли четыре шприца с жидким веществом. Шприц отправили на исследование. Злоумышленника доставили в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.