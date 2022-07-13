Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
25°
Чтв, 14
23°
Птн, 15
23°
ЦБ USD 58.85 -2.45 13/07
ЦБ EUR 58.76 -3.05 13/07
Нал. USD 63.1 / 60.68 13/07 13:21
Нал. EUR 65.4 / 61.18 13/07 13:21
Новости
Публикации
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 2022 15:27
3 485
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
9 307
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
12 212
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
20 761
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани задержали мужчину со шприцами
Рязанцы заметили в подъезде дома на улице Тимакова подозрительного мужчину и сообщили о нем полиции.

В Рязани задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанцы заметили в подъезде дома на улице Тимакова подозрительного мужчину и сообщили о нем полиции. Местные жители рассказали, что он был в неадекватном состоянии.

На место направили наряд полиции. В подъезде правоохранители нашли 36-летнего мужчину, который не мог ответить на вопросы, говорил сбивчиво и сильно нервничал.

У рязанца заметили признаки наркотического опьянения. Сотрудники вызвали на адрес оперативников, которые специализируются на незаконном обороте наркотиков.

При мужчине нашли четыре шприца с жидким веществом. Шприц отправили на исследование. Злоумышленника доставили в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.