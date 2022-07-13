В Рязани задержали мужчину со шприцами

В Рязани задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила
Рязанцы заметили в подъезде дома на улице Тимакова подозрительного мужчину и сообщили о нем полиции. Местные жители рассказали, что он был в неадекватном состоянии.
На место направили наряд полиции. В подъезде правоохранители нашли 36-летнего мужчину, который не мог ответить на вопросы, говорил сбивчиво и сильно нервничал.
У рязанца заметили признаки наркотического опьянения. Сотрудники вызвали на адрес оперативников, которые специализируются на незаконном обороте наркотиков.
При мужчине нашли четыре шприца с жидким веществом. Шприц отправили на исследование. Злоумышленника доставили в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.