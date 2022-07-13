В Рязани на фасаде здания Роспотребнадзора планируют установить мемориальную доску Сергею Сафонкину

Решение вынесли на рассмотрение рязанской городской думы.

В Рязани на фасаде Роспотребнадзора планируют установить мемориальную доску экс-руководителю Сергею Сафонкину. Об этом рассказали в среду, 13 июля, на комитете по социальным вопросам. Сергей Сафонкин с 2002 по 2013 годы проработал в рязанском Роспотребнадзоре. Решение вынесли на рассмотрение рязанской городской думы. Напомним, что 15 ноября 2021 года Сергей Сафонкин скончался после продолжительной болезни.