В Рязани на фасаде школы № 57 собираются установить мемориальную доску погибшему в спецоперации

Андрей Кирилин учился в этой школе с 2001 по 2011 годы.

В Рязани на фасаде школы № 57 собираются установить мемориальную доску, погибшему в специальной военной операции на Украине, капитану Андрею Кирилину. Об этом рассказали в среду, 13 июля, на комитете по социальным вопросам.

Андрей Кирилин учился в этой школе с 2001 по 2011 годы. Он погиб в спецоперации на Украине 14 марта 2022 года.

Школа решила увековечить имя героя. Решение вынесли на рассмотрение Рязанской городской думы.