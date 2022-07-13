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В Рязани на 41 улице 14 июля будет снижена подача холодной воды
Также на одной улице воды не будет до 15 июля.

В Рязани жители некоторых улиц испытают проблемы с водой. Об этом в среду, 13 июля, предупредила мэрия.

Воду отключат с 9.00 до 24.00 14 июля по следующему адресу:

  • улица Касимовское шоссе, дома №№ 27, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 3, 32 корпус 4, 32 корпус 5, 35, 32 строение 8, 49.

Также на нескольких улицах снизят подачу холодной воды: улица Касимовское шоссе, дома с №№ 8 по 20 (четная сторона), с 1 по 45 (нечетная сторона); улица Новая; улица Есенина; улица Грибоедова; улица Щедрина; улица Затинная; улица Скоморошинская; площадь 26 Бакинских Комиссаров; улица Подгорная; улица Введенская; улица Ленина; улица Полевая; улица Радищева; улица Свободы; улица Вознесенская; улица Фирсова; улица Лермонтова; улица Урицкого; проезд Грибоедова; проезд Щедрина; проезд Речников; площадь Театральная, дома №№ 1, 3, 5; Торговый городок; улица Солотчинское шоссе, дом № 4; улица Окский проезд, дом № 2б; улица Попова; улица Радиозаводская; улица 1-й Совхозный проезд; улица Гражданская, дома с №№ 1 по 29 (нечетная сторона), с 4 по 22 (четная сторона); улица Лермонтова, дома №№ 5/1, 9а; площадь Попова; улица 1-й проезд Новой; улица 2-й проезд Новой; улица 1-й Гражданский проезд; улица Совхозная; улица 8-е Марта; улица Электрозаводская.

Кроме того, подачу воды ограничат по следующим адресам:

  • улица 1-й проезд Новой, дома с №№ 3 по 11 (нечетная сторона), с 8/5 по 18 (четная сторона);
  • улица 2-й проезд Новой, дома с №№ 7 по 19 (нечетная сторона), с 8/9 по 20 (четная сторона);
  • улица Гражданская, с №№ 31 по 47 (нечетная сторона), с 26а по 30 (четная сторона);
  • улица Касимовское шоссе, дома №№ 26, 28, 30, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 32 корпус 4, 32 корпус 5, 32.

Неудобства связаны с ремонтными работами на водопроводе.