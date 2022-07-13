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В Рязани мужчина разбил головой лоб полицейскому
Инцидент случился 21 сентября в 2021 году.

В Рязани вынесли приговор местному жителю, который ударил полицейского в лоб своей головой. Об этом сообщила пресс-служба октябрьского районного суда.

Инцидент случился 21 сентября в 2021 году. Участковые полицейские получили информацию о закладчике и вышли на его предполагаемое местонахождение. Там они увидели, что неизвестный мужчин выходит из кустов со свертком. Полицейские подошли к нему, представились, а затем один из правоохранителей схватил преступника за руки. На суде полицейский заявил, что это было сделано «в целях пресечения попытки сокрыть или уничтожить данный предмет, указывающий на причастность незаконному обороту наркотических средств и их употреблению».

После этого пойманный рязанец ударил полицейского в лоб своей головой, чем причинил ему рваный ушиб головы.

Суд признал рязанца виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.