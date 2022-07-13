В Рязани мужчина на электровелосипеде сбил пешехода
В Рязани 48-летний мужчина на электровелосипеде Eltreco сбил пешехода на Первомайском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в 8:00 13 июля у дома № 37 по Первомайскому проспекту.
48-летний рязанец на электровелосипеде Eltreco сбил 53-летнего мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.
Водитель велосипеда получил травмы, его госпитализировали.
Пешеход не пострадал. Проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.