Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
25°
Чтв, 14
23°
Птн, 15
23°
ЦБ USD 58.85 -2.45 13/07
ЦБ EUR 58.76 -3.05 13/07
Нал. USD 63.1 / 60.68 13/07 13:21
Нал. EUR 65.4 / 61.18 13/07 13:21
Новости
Публикации
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 2022 15:27
3 485
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
9 307
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
12 212
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
20 761
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В России появился новый вид телефонного мошенничества
В рамках схемы жертвы получают письмо, в котором нет вредоносных ссылок и вложений, но есть сообщение о попытке снять со счета крупную сумму.

В России набирает обороты новый вид телефонного мошенничества. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».

В рамках схемы жертвы получают письмо, в котором нет вредоносных ссылок и вложений, но есть сообщение о попытке снять со счета крупную сумму. Для отмены транзакции нужно позвонить по указанному номеру телефона.

Отмечается, что письма стилизованы под уведомления сервисов, к примеру, крупных интернет-магазинов, платежных систем, сайтов ПО.

«Задача сообщения — заставить пользователя действовать быстро и необдуманно. Обычно текст составлен так, чтобы сложилось впечатление, что он создан автоматически», — подчеркнули специалисты.

Вид мошенничества называется вишинг. Рассылка спама — это первый его этап. Если жертва попадается, то ее начинают «обрабатывать», чтобы выманить конфиденциальные данные или убедить перевести деньги или установить ПО для удаленного управления. С помощью него мошенники могут вывести деньги со счета пользователя.

Чтобы не попасться, специалисты рекомендуют проверять адрес отправителя, помнить, что компании не запрашивают личные данные, также с осторожностью относиться к сообщениям, в которых просят сделать что-то срочно, а также обращать внимание на грамотность писем.