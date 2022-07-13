В России появился новый вид телефонного мошенничества

В рамках схемы жертвы получают письмо, в котором нет вредоносных ссылок и вложений, но есть сообщение о попытке снять со счета крупную сумму.

В России набирает обороты новый вид телефонного мошенничества. Об этом сообщили в « Лаборатории Касперского ».

В рамках схемы жертвы получают письмо, в котором нет вредоносных ссылок и вложений, но есть сообщение о попытке снять со счета крупную сумму. Для отмены транзакции нужно позвонить по указанному номеру телефона.

Отмечается, что письма стилизованы под уведомления сервисов, к примеру, крупных интернет-магазинов, платежных систем, сайтов ПО.

«Задача сообщения — заставить пользователя действовать быстро и необдуманно. Обычно текст составлен так, чтобы сложилось впечатление, что он создан автоматически», — подчеркнули специалисты.

Вид мошенничества называется вишинг. Рассылка спама — это первый его этап. Если жертва попадается, то ее начинают «обрабатывать», чтобы выманить конфиденциальные данные или убедить перевести деньги или установить ПО для удаленного управления. С помощью него мошенники могут вывести деньги со счета пользователя.

Чтобы не попасться, специалисты рекомендуют проверять адрес отправителя, помнить, что компании не запрашивают личные данные, также с осторожностью относиться к сообщениям, в которых просят сделать что-то срочно, а также обращать внимание на грамотность писем.