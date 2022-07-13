В Роспотребнадзоре сообщили о возможности тестирования на вирус оспы обезьян во всех регионах

По мнению ведомства, это необходимо из-за регистрации первого случая заболевания оспой обезьян в России.

Роспотребнадзор сообщил о возможности тестирования на вирус оспы обезьян во всех регионах. Об этом в среду, 13 июля, сообщило агентство ТАСС.

По мнению ведомства, это необходимо из-за регистрации первого случая заболевания оспой обезьян в России. Всем регионам уже дали разъяснения по регламенту выявления заболевших, в том числе по проведению тестов.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали первый случай заболевания оспой обезьян. Болезнь выявили в Санкт-Петербурге.