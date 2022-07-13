В Путятинском районе «четырнадцатая» столкнулась с «Хондой»
Авария случилась на 307-м километре трассы М5 «Урал».
В Путятинском районе столкнулись две легковушки. Об этом в среду, 13 июля,
Авария случилась в понедельник, 11 июля, примерно в 19.10 на 307-м километре трассы М5 «Урал» недалеко от села Путятино. Там 38-летняя москвичка на Honda CRV выезжала с прилегающей территории. Она не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ 2114», который двигался по главной дороге, из-за чего тот в нее врезался.
В ДТП люди не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.
По факту ДТП проводят проверку.