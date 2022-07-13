В Новосибирске пьяный мужчина на «ГАЗели» задавил своего сына

Малышу было полтора года.

В Новосибирске пьяный 34-летний мужчина задавил своего сына. Об этом в среду, 13 июля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в воскресенье, 10 июля. Мужчина в пьяном состоянии сел за руль «ГАЗели» и задавил своего сына, которому было полтора года.

«В вечернее время на придомовой территории подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, управляя грузовым автомобилем «Газель», совершил наезд на своего малолетнего сына. От полученных телесных повреждений смерть последнего наступила на месте происшествия," — сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в убийстве по неосторожности.