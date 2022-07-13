В Минтруде предложили увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве

Минтруд предложил увеличить выплаты пострадавшим на производстве до двух миллионов рублей.

В Минтруде предложили увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве. Об этом в среду, 13 июля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сумму хотят увеличить с одного миллиона до двух миллионов рублей. В Минтруде уточнили, что выплата будет полагаться тем, кто погиб в результате несчастного случая. В случае смерти выплата будет распределяться равными частями на всех членов семьи погибшего.

Также в ведомстве предложили установить минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим. Если человек полностью утратил профессиональную трудоспособность — выплата должна быть не меньше МРОТ.

В настоящее время в законодательстве минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим на производстве не установлен.