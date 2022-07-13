В рязанском Лесопарке закрыли пешеходную зону в связи с работами по благоустройству

Также стало известно, каким будет покрытие на пешеходной зоне.

В рязанском Лесопарке закрыли пешеходную зону в связи с работами по благоустройству. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в группе «Рязанский Формат».

Уточняется, что участок дороги закрыт от моста до разворотного круга.

Также в комментариях местные жители рассказали, каким будет покрытие в Лесопарке.

«Два дня назад был пост о благоустройстве Лесопарка. В комментариях возник вопрос: неужели готовят основу под плитку, которую смоет по весне? Я поговорила с рабочим, можно не волноваться. На новой дорожке будет мелкозернистое покрытие, точно такое же, как в парадной части Лесопарка от ворот до моста. То есть даже мельче и лучше, чем на имеющейся сейчас дорожке», — рассказала рязанка.