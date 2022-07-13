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В Касимовском районе за незаконную рубку леса задержали мужчину

В Касимовском районе задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке деревьев у села Лашма. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Жители села обратились в полицию и сообщили, что на окраине населенного пункта видны следы рубки сосен. Местным жителям известно, что за границей села вырубать деревья запрещено.

Оперативники опросили жителей и узнали, что у дома их односельчанина появился штабель из нескольких сосен. Выяснилось, что мужчина причастен к незаконной рубке девяти деревьев. Его задержали.

Выяснилось, что мужчина выполнял работы по очистке окраины населенного пункта от молодой поросли деревьев. Он знал, что за границей села находится территория лесничества и там запрещено рубить деревья, но решил заготовить несколько бревен для себя. Их он складировал у себя дома и хотел спрятать, но не успел.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ, по которой предусмотрен штраф от одного до трех миллионов рублей, либо лишение свободы до семи лет.