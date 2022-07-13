В деревне Выкуши Касимовского района сгорели три дома

Первоначально загорелись хозпостройки дома, затем огонь перекинулся на соседние два нежилых дома.

В деревне Выкуши Касимовского района сгорели три дома. Об этом в среду, 13 июля, сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился накануне во вторник, 12 июля. Первоначально загорелись хозпостройки дома, затем огонь перекинулся на соседние два нежилых здания.

Огонь тушили несколько пожарных расчетов, а также техника племзавода «Дмитриево».

«Спасибо за помощь руководителю племзавода Сергею Павловичу Кострюкову, который отправил на место происшествия водовозы, — говорит начальник отдела ГО и ЧС администрации Касимовского района Андрей Данилин. — Мужчины установили помпу в ручей, протекающий вблизи деревни, и качали воду в машины, а затем везли ее на пожар».

Позже огонь удалось ликвидировать.