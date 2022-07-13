В Александро-Невском районе утонула женщина

Трагедия произошла на Каширинском пруду.

В Александро-Невском районе утонула женщина. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Трагедия произошла на Каширинском пруду.

49-летняя женщина отдыхала на пляже с компанией. Она решила поплавать с подругой. От берега они отплыли на 50 метров.

Звонок о происшествии поступил в службу ЕДДС 12 июля в 17:30. Начальник сектора ГО и ЧС по Александро-Невскому району Юлия Алуи сообщила, что, по предварительной информации, женщине стало плохо с сердцем.

«Как сообщил ее гражданский муж, ранее она жаловалась на боли в области сердца», — пояснила собеседница издания.

Женщину вытащили на берег, она была еще жива. Ее пытались привести в чувства, но она скончалась до приезда медиков.