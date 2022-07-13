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Умер доцент РГУ имени Есенина Николай Ермаков
Он был старейшим работником вуза.

Умер доцент РГУ имени Есенина Николай Ермаков. Об этом в среду, 13 июля, говорится в некрологе «Рязанских Ведомостей».

Николай Ермаков был старейшим работником вуза.

«Скорбим вместе с близкими и родными и выражаем искренние и глубокие соболезнования», — говорится в некрологе.

В 1967 году он окончил Рязанский государственный педагогический институт. Затем с 1969 по 2013 годы он работал доцентом кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики РГПУ имени Есенина и также с 1996 по 2003 годы был деканом физико-математического факультета университета.