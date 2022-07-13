Следователи начали проверку после смерти женщины в Александро-Невском районе

Женщина начала тонуть во время плавания на Каширинском пруду. Ее достали из воды без признаков жизни.

Следователи начали проверку после смерти 49-летней женщины в Александро-Невском районе. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В сообщении отметили, что женщина начала тонуть во время плавания на Каширинском пруду. Ее достали из воды без признаков жизни.

Скопинский МСО проводит проверку по факту смерти женщины.

Ранее появилась информация, что женщину достали из воды приятели. Она скончалась до приезда медиков.