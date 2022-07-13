Рязанский токарь выиграл миллион в лотерею

Мужчина купил лотерейный билет, чтобы проверить удачу.

В Рязанской области токарь Андрей Фролов выиграл в лотерею миллион рублей. Об этом сообщил пресс-релиз «Столото».

Мужчина купил лотерейный билет, чтобы проверить удачу. О везении он узнал, когда проверил сайт «Столото».

Андрей Фролов рассказал, что по профессии он — токарь. В свободное время рязанец рыбачит. Пока он ре решил, как распорядиться выигрышем. Часть он думает потратить на отдых с родными в Сочи или путешествие на Байкал.