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Рязанский пенсионер чуть не лишился зрения при покосе травы
В ОКБ имени Семашко ему провели экстренную операцию.

В Рязани 66-летний мужчина чуть не лишился зрения и глаза при покосе травы. Об этом в среду, 13 июля, сообщила пресс-служба областного минздрава.

Мужчина обратился к рязанским офтальмологам в ОКБ имени Семашко с жалобами на покраснение глаза, ощущение в нем инородного тела и ухудшение зрения. Он рассказал, что косил траву триммером и что-то ему отлетело в глаз. После осмотра выяснилось, что у него «проникающее роговичное ранение с внутриглазным инородным телом».

Рязанцу сделали рентгенограмму орбиты глаза для определения расположения инородного тела, после чего его экстренно госпитализировали во 2-е офтальмологическое отделение. Выяснилось, что пораженным глазом он видел только направленный на него пучок света, предметное зрение отсутствовало.

«При таких травмах время оказания медицинской помощи имеет большое значение, — рассказала лечащий врач больного Оксана Михайловна Радова. — Медлить было нельзя, и уже ночью мы вместе с офтальмохирургом Юрием Владимировичем Соколовым провели операцию, длившуюся около полутора часов. Мы восстановили герметичность глаза, зашив роговичную рану, выполнили факоэмульсификацию травматической катаракты для удаления поврежденного хрусталика и заднюю витрэктомию для удаления металлического инородного тела».

За состоянием мужчины врачи следили десять дней. После этого его выписали с остротой предметного зрения 0,3 при коррекции очковой линзой. По словам медиком, через один-два года ему будет необходима имплантация искусственного хрусталика.