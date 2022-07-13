Рязанский депутат Олег Смирнов официально стал директором ДС «Олимпийский»

Ранее стало известно, что рязанский чиновник Олег Смирнов официально ушел из бизнеса.

Рязанский депутат Олег Смирнов официально стал директором ДС «Олимпийский». Сведение появилось на сайте дворца спорта.

Ранее стало известно, что рязанский чиновник Олег Смирнов официально ушел из бизнеса. Его новое место работы — дворец спорта «Олимпийский».

Прошлого директора Татьяну Пыжонкову трудоустроили во Дворец детского творчества. Это также подтверждает информация на сайте объединения.