Рязанская НПК помогает в благоустройстве территории ОКБ

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернего предприятия НК «Роснефть») помогают в благоустройстве территории рязанской областной клинической больницы.

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернего предприятия НК «Роснефть») помогают в благоустройстве территории рязанской областной клинической больницы.

Работники опиливают деревья, обрезают кустарники и очищают территорию от мусора. В работе задействована спецтехника РНПК: погрузчик, автовышка и самосвал. С территории ежедневно вывозят около десяти кубометров древесных отходов.

Работы планируют провести в несколько этапов.

ОКБ — крупнейшее многопрофильное лечебные учреждение региона, в состав которого входят 40 отделений. Территория больницы — порядка 100 квадратных метров.

Рязанская НПК постоянно ведет благотворительную деятельность в рамках социально-ответственного бизнеса. Предприятие оказывает помощь учреждениям здравоохранения, культуры, образования, спорта, общественным некоммерческим организациям. В течение года работники активно участвуют в общегородских субботниках, завод организует собственные экологические акции, ведет экопросветительскую работу с подрастающим поколением.

Так, весной этого года нефтепереработчики провели серию экологических инициатив по озеленению и благоустройству города. В Окском государственном природном биосферном заповеднике убрали территории возле визит-центра и в дендропарке музея природы, а также очистили замусоренный овраг в пойме реки Пра. В результате работники собрали около 30 двухсотлитровых мешков стекла, пластика и другого бытового мусора. Совместно с волонтерами общественной организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 провели работы по очистке территории села Агро-Пустынь. 40 добровольцев собрали 80 мешков бытового мусора, скопившегося за зиму. В рамках Всероссийской акции «Зеленая весна — 2022» работники нефтезавода высадили 50 саженцев деревьев в Дашково-Песочня, 80 саженцев пирамидальных тополей и лип в деревне Турлатово Рязанской области, 150 молодых деревьев и кустов сирени — на территории биологических очистных сооружений. Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды работники организовали экологическую акцию по сбору старых автомобильных шин для последующей передачи на утилизацию. Очистили 4 км территории Южного промузла, собрали и вывезли более 20 кубических метров опасных отходов.