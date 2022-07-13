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Рязанцы пожаловались на отсутствие пешеходной дороги на улице Военных автомобилистов
По мнению рязанцев там необходимо сделать пешеходную дорожку, так как участок идет до школы.

Рязанцы пожаловались на отсутствие пешеходной дороги на улице Военных автомобилистов. Пост об этом в среду, 13 июля, опубликовали в группе «Подслушано в Рязани».

Речь идет об участке дороги от улицы Военных автомобилистов до Михайловского шоссе. По мнению рязанцев там необходимо сделать пешеходную дорожку, так как участок идет до школы.

«Полная безответственность администрации города. Отсутствует вообще понятие безопасности пешеходов от улицы Военных автомобилистов до Михайловского шоссе. Речи о тротуаре вообще отсутствует: ни ограждения, ни пешеходной дорожки, а хотелось отметить, что это дорога до школы! Машины объезжают пробку на переезде, забывая о том, что там могут быть люди», — говорится в посте.