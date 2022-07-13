Рязанцы обвинили строителей в гибели деревьев во время урагана

По их мнению, многие деревья рухнули из-за слабых корней, которые обрубили при обустройстве тротуаров.

Рязанцы обвинили строителей в гибели деревьев во время урагана. Пост об этом в среду, 13 июля, появился в группе «Новости Рязани „Вконтакте“».

По их мнению, многие деревья упали из-за обрубленных корней, когда обустраивали тротуары в городе. В частности, речь зашла о березе, которая рухнула вблизи дома № 53 по улице Новоселов.

«Вчера прошел сильный ливень со шквалистым ветром. Много деревьев поломало, да. Но не в данном случае. На фото — пешеходный переход у ООТ „Новоселов, 53“. Упало дерево. Но как же ему было не упасть, когда строительные вандалы порубили ему все корни при обустройстве тротуара, запихнув в дырочку 50 см²?», — говорится в публикации.

Автор публикации также попросил местную администрацию «полюбить природу».