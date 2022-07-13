Производитель грузовиков Iveco заявил об уходе из России
Как и многие западные компании, Iveco передаст свой российский бизнес местному оператору.
Производитель грузовиков Iveco заявил об уходе из России. Об этом в среду, 13 июля,
Компания приняла решение покинуть российский рынок. Как и многие западные компании, Iveco передаст свой российский бизнес местному оператору.
По словам Маркса, на этот шаг компания решалась долгие месяцы. Решение о передаче доли компании местному партнеру уже принято. Однако, по словам гендиректора, завершение процесса требует времени.