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Производитель грузовиков Iveco заявил об уходе из России
Как и многие западные компании, Iveco передаст свой российский бизнес местному оператору.

Производитель грузовиков Iveco заявил об уходе из России. Об этом в среду, 13 июля, сообщили РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Геррита Маркса.

Компания приняла решение покинуть российский рынок. Как и многие западные компании, Iveco передаст свой российский бизнес местному оператору.

По словам Маркса, на этот шаг компания решалась долгие месяцы. Решение о передаче доли компании местному партнеру уже принято. Однако, по словам гендиректора, завершение процесса требует времени.