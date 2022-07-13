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На территории рязанского кремля во время раскопок нашли ключ и лапти 15 века
Раскопки велись около Введенской башни.

На раскопках около Введенской башни рязанского кремля нашли предметы, предварительно относящиеся к 15 веку. Об этом в среду, 13 июля, сообщили участники раскопок.

По словам участником раскопок, большую часть находок составили обломки керамических горшков.

«На донцах некоторых из них стоит клеймо — такие находки ценятся выше, потому что по клейму можно узнать мастера. Зачастую обломки горшков склеивают, возвращая им целостность. Пока наиболее интересная находка в этом сезоне — ключ, ориентировочно 15 века», — рассказали участники.

Уточняется, что такая находка — уникальна. Ключ сохранился целым и был найден привязанным на веревку для ношения.

Также во время раскопок нашли четыре сапога, детский ботинок, рыболовный крючок, рыболовное грузило, два гребня, два «ушка» от котлов, мелкие кости и много маленьких веревок с узлами и без. По разным версиям они использовались либо для того, чтобы что-то закрепить, либо в качестве напоминания — древний аналог современных стикеров.

«Копать нужно очень аккуратно, чтобы не сломать лопатой находку. Такие случаи уже бывали», — поделился впечатлениями студент РГУ имени Есенина Артем Доронин, находящийся на летней практике.

Археологические раскопки около Введенской башни Кремля проходят каждое лето с 2016 года. Там трудятся историки, школьники, волонтеры и студенты. Раскопки продлятся до 30 августа.