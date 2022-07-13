КНДР признала независимость ЛНР и ДНР
Признание республик со стороны КНДР подтвердили в посольстве Северной Кореи в России.
КНДР признала независимость ЛНР и ДНР. Об этом передает
Признание республик со стороны КНДР подтвердили в посольстве Северной Кореи в России. Там отметили, что передали в российское посольство в КНДР соответствующую ноту.
Северокорейский посол Син Хон Чхоль вручил коллеге из Донецкой народной республики Ольге Макеевой документ о решении правительства КНДР признать суверенитет республики Донбасса.