Касимовских рыбаков предупредили об ограничении движения транспорта на Оке

Ограничения связаны с проведением всероссийского фестиваля гармонистов, который пройдет у причала на реке Ока.

Касимовских рыбаков предупредили об ограничении движения транспорта на Оке. Пост об этом в среду, 13 июля, опубликовали в группе «Типичный Касимов».

Ограничения связаны с проведением всероссийского фестиваля гармонистов, который пройдет у причала на реке Ока.

«Концертной площадкой станет территория у причала. В связи с этим будет перегорожено движение транспорта с проезжей части улицы Набережная к реке. Учитывайте это при планировании субботней рыбалки на Оке», — говорится в посте.