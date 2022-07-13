Еврокомиссия рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград

Еврокомиссия выпустила рекомендации по транзиту в Калининград российских товаров, попавших под санкции. Документ опубликован на сайте ведомства, передает РИА Новости .

В соответствии с санкциями под запретам остаются перевозки грузов автомобильным транспортом.

Отмечается, что запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию Евросоюза между Калининградской областью и Россией, если перевозки таких товаров не запрещает регламент.

В Еврокомиссии добавили, что рекомендации требуют контроля членов Евросоюза, затронутых транзитным потоком, чтобы подсанкционные товары не попали на территорию ЕС.

Отмечается, что полностью запрещен транзит санкционных товаров, технологий военного или двойного назначения.

В правительстве Калининградской области намерены изучить документ.