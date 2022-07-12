Юрия Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Ему назначили административный штраф в размере 120 тысяч рублей.
В Москве на 120 тысяч рублей оштрафовали журналиста и блогера Юрия Дудя* за пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом передает
Ему назначили административный штраф в размере 120 тысяч рублей.
Дудя* признали виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).
Ранее журналиста штрафовали за пропаганду наркотиков в интервью.
*Лицо, выполняющее функции иноагента.