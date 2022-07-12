В Сколовке загорелся четырехквартирный дом
Пожару присвоили повышенный номер сложности.
В Сколовке загорелся четырехквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Вызов поступил во вторник, 12 июля, в 16:34. На улице Железнодорожной загорелся четырехквартирный дом. На тушение пожара выехали пять автомобилей и 15 человек личного состава. Пожару присвоили повышенный номер сложности.
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
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