В Шиловском районе в храм второй раз ударила молния

По словам настоятеля храма, молния ударила в купол, из-за чего обгорела церковная завеса.

В Шиловском районе в храм второй раз ударила молния. Об этом сообщил телеканал ТКР.В селе Лунино молния ударила дважды в один и тот же храм Рождества Пресвятой Богородицы. Первый раз инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июля, второй — с 11 на 12 июля.

По словам настоятеля храма, молния ударила в купол, из-за чего обгорела церковная завеса.

Очевидцы сообщили, что это был удар шаровой молнии.

«Все сгореть могло, завеса обгорела церковная. Она могла бы дальше гореть, упасть на ковры, а от ковров иконостас пошел бы, все же сухое, быстро бы все вспыхнуло и ничего бы не осталось. От второго удара молнии в храме пострадало паникадило, оно может обрушится в любой миг», прокомментировал протоиерей Андрей Куликов.