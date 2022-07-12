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В Саратове рабочий погиб при падении строительной люльки
Люлька автокрана обрушилась с высоты четвертого этажа. Мужчина упал на асфальт и получил смертельные травмы.

В Саратове рабочий погиб при падении строительной люльки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел во вторник, 12 июля, около 09:00. На проспекте Энтузиастов 64-летний рабочий проводил ремонт фасада четырехэтажного дома. В какой-то момент люлька автокрана, в которой находился рабочий, упала с высоты четвертого этажа.

Мужчина упал на асфальт и получил смертельные травмы.

Следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.