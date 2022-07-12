В Рязанской области приняли решение о выплатах сотрудникам Росгвардии, пострадавшим или погибшим в спецоперации

Росгвардейцев предлагается приравнять к военнослужащим ВС РФ и выплачивать им или их родственникам материальную помощь.

Во вторник, 12 июля, на заседании областного правительства приняли изменения в проект постановления об оказании адресной материальной помощи росгвардейцам.

Как отметил министр социальной защиты региона Валерий Емец, проект предлагает наделить правом получать выплаты, наряду с военнослужащими, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии. Речь идет о ситуациях, когда росгвардейцев ранят или убьют во время спецоперации.

В случае смерти росгвардейца на выплаты претендуют его прямые наследники. При ранении речь идет о выплате в 500 тысяч рублей, в случае смерти — одного млн рублей. Изменения в проект постановления «потребуют увеличение финансирования за счет перераспределения иных расходов».

Врио губернатора Павел Малков отметил, что вопрос важный, он просит его подержать.