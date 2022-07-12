В Рязанской области ожидаются небольшие дожди и +27 градусов

Ночью по области температура воздуха составит +11, +16 градусов. Днем ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

В Рязанской области ожидаются небольшие дожди и +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В среду, 13 июля, на территории региона будет переменная облачность. Местами ожидается небольшой дождь.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ночью по области температура воздуха составит +11, +16 градусов. Днем ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

Напомним, в понедельник, 11 июля, на Рязань обрушился ураган с ливнем и градом. Рязанцы поделились фото и видео последствий стихии.