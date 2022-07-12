В Рязанской области нашли 120 килограмм некачественной молочной продукции

Продукцию изъяли из оборота из-за несоответствия гигиеническим нормам, отсутствия документации и по причине истекшего срока годности.

В Рязанской области нашли 120 килограмм некачественной молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты исследовали около 600 проб молока. Из всего количества проб 1% не соответствовал нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий группы кишечной палочки, дрожжей и другое). По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, не соответствовали нормативным требованиям — 2,7% проб.

В результате проверки 120 килограмм молочной продукции изъяли из оборота по причине несоответствия гигиеническим нормам, отсутствия документации, а также по причине истекшего срока годности.