В Рязани военный суд рассмотрит иск рядового, получившему метку за отказ от участия в спецоперации

Защита требует, чтобы запись удалили из военного билета.

20 июля Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрит иск рядового Захара К., которому в военном билете поставили штамп «Склонен к предательству». Об этом сообщил Telegram-канал « Военный омбудсмен ».

Отмечается, что рядовой получил метку за отказ от участия в специальной военной операции на Украине.

Защита требует, чтобы запись удалили из военного билета. Ответчиком в иске выступает командир войсковой части 41450.