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В Рязани отключат свет на девяти улицах
Электричество отключили из-за опиловки деревьев.

Во вторник, 12 июля, в Рязани отключат свет на девяти улицах. Об этом сообщили в мэрии.

Электричество отключили из-за опиловки деревьев.

Света не будет в поселке Семчино до 13:00 по адресам:

  • улица Советская, дома с № 1 по № 133а;

С 13:00 до 16:00 света не будет по адресам: улица Авиационная, дома №№ 13, 19, 29, 31, 33, 35;

  • улица 1-й Сиреневый проезд, дом № 3;
  • улица 2-й Сиреневый проезд, дома №№ 4, 5, 8, 9, 14, 16;
  • улица 3-й Сиреневый проезд, дома №№ 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15;
  • улица 4-й Сиреневый проезд, дома №№ 1а, 3, с № 5 по № 13;
  • улица 5-й Сиреневый проезд, дома №№ 2, 8, 10, 12;
  • улица Яблоневая, дом № 16;
  • улица Сиреневая, дома №№ 6, 20, 24.