В Рязани отключат свет на девяти улицах
Электричество отключили из-за опиловки деревьев.
Во вторник, 12 июля, в Рязани отключат свет на девяти улицах. Об этом сообщили в мэрии.
Электричество отключили из-за опиловки деревьев.
Света не будет в поселке Семчино до 13:00 по адресам:
- улица Советская, дома с № 1 по № 133а;
С 13:00 до 16:00 света не будет по адресам: улица Авиационная, дома №№ 13, 19, 29, 31, 33, 35;
- улица 1-й Сиреневый проезд, дом № 3;
- улица 2-й Сиреневый проезд, дома №№ 4, 5, 8, 9, 14, 16;
- улица 3-й Сиреневый проезд, дома №№ 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15;
- улица 4-й Сиреневый проезд, дома №№ 1а, 3, с № 5 по № 13;
- улица 5-й Сиреневый проезд, дома №№ 2, 8, 10, 12;
- улица Яблоневая, дом № 16;
- улица Сиреневая, дома №№ 6, 20, 24.