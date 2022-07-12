В Рязани отключат свет на девяти улицах

Электричество отключили из-за опиловки деревьев.

Во вторник, 12 июля, в Рязани отключат свет на девяти улицах. Об этом сообщили в мэрии.

Электричество отключили из-за опиловки деревьев.

Света не будет в поселке Семчино до 13:00 по адресам:

улица Советская, дома с № 1 по № 133а;

С 13:00 до 16:00 света не будет по адресам: улица Авиационная, дома №№ 13, 19, 29, 31, 33, 35;